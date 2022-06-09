هاني الناظر يحذر من 5 تصرفات خاطئة لمواجهة حرارة الجو: لا تجلس هنا

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من بعض التصرفات التي قد تسبب مشكلات صحية بسبب ارتفاع حرارة الجو هذه الآونة.

ارتفاع حرارة الجو

وقال هاني الناظر في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن الأمور «الممنوعات» في هذا الجو هي:

1- لا للوقوف في شمس الظهيرة بدون غطاء رأس.

2- لا لقلة شرب المياه.

3- لا لارتداء ملابس داكنة.

4- لا للاستحمام بمياه ساخنة.

5- لا للجلوس مباشرة أمام المراوح وأجهزة التكييف بملابس مبللة بالعرق.

خرائط الطقس

وفي تغريدة سابقة قال هاني الناظر إنه من خلال متابعته لخرائط الطقس العالمية التي تنشرها الأقمار الصناعية فإنه متوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير حتى الأحد القادم، وقد تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة أو أكثر أيام الخميس والجمعه والسبت.

وتابع قائلا: ولذلك اذكر حضراتكم كطبيب اأمراض جلدية بالآتي:

1- من الأفضل بقاء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب البشرة الحساسة والأطفال الصغار في المنزل أثناء النهار خلال هذه الأيام.

2- عند الخروج يجب تجنب شمس الظهيرة تماما (من ١١ وحتى ٢ ظهرا)، وعند الضرورة يجب حماية الرأس بأي وسيلة مثل كاب أو استخدام شمسية يد أو أي وسيلة أخرى.

3- الحرص على ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة.

4- عدم وضع عطور أو مستحضرات تجميل على مناطق الجلد المعرضة لأشعة الشمس.

5- الإكثار من شرب المياه وتناول السلطة الخضراء والبعد عن أكل الحلويات المصنعة والأطعمة الدسمة.

6- عدم الاستحمام بالمياه الساخنة وانصح باستعمال صابون الجلسرين أثناء الاستحمام.

7- عند الإصابة بأي التهابات جلدية نتيجة التعرض للشمس يمكن دهان المكان بغسول كلامينا أو كريم ميبو مرتين يوميا.