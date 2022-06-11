قبل أيام من عودتها.. تعرف على عمولات السحب والاستعلام من الـATM

يترقب المتعاملون مع البنوك العاملة في مصر مصير المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري الخاصة بالإعفاء من دفع رسوم السحب أو الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM، والتي تم مد العمل بها لمدة 6 أشهر أكثر من مرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الوباء العالمي، كورونا، حيث لا تزال هناك إصابات بالفيروس المستجد ومتحوراته حتى يومنا هذا، وإن كان بشكل أقل حدة.

ما هي مميزات مبادرة البنك المركزي الإعفاء من رسوم السحب والاستعلام؟

فيما سينتهي العمل بمبادرة إعفاء عملاء البنوك من دفع رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر الـATM بنهاية يونيو الجاري، إن لم يتدخل البنك المركزي بقرار خاص بالتجديد مرة أخرى أو مد العمل بها إلى ما لا نهاية كما يرغب العديد من المواطنين، نظرا لما في المبادرة من مزايا أبرزها تخفيف المصروفات والأعباء المالية للمتعاملين مع البنوك، بجانب دورها في تخفيف الزحام على أفرع البنوك المختلفة ودعم خطة الدولة لتحقيق أهداف الشمول المالي.

كم تبلغ رسوم السحب والاستعلام عند عودتها خلال أيام؟

ويشغل بال الكثيرين في وقتنا الحالي تساؤلات عن قيمة الرسوم التي ستفرضها البنوك في حالة عدم تجديد مبادرة البنك المركزي المصري، والتي نستعرض بعض منها في التقرير التالي.

عند انتهاء العمل بمبادرة الإعفاء من رسوم السحب والاستعلام على ماكينات ATM، وعودة فرض البنوك رسوم خلال أيام، والتي تتفاوت من بنك لآخر، نستعرضها كما كانت مقررة على العملاء قبل المبادرة، أي قبل منتصف مارس 2020.

10 بنوك تعمل في مصر.. تعرف على رسوم السحب والاستعلام فيها قبل إطلاق المبادرة

تصل قيمة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري، إلى 5 جنيهات للمعاملة الواحدة، فيما أنَّ رسوم الاستعلام لم تكن تتجاوز 1,5 جنيه للمعاملة الواحدة.

فيما كان يدفع عميل بنك مصر 6 جنيهات في كل مرة يقوم فيها بسحب جزء من أمواله عبر الـ ATM، وتصل رسوم الاستعلام عن رصيده إلى جنيهان للمرة الواحدة.

أما البنك التجاري الدولي فكان يفرض على عملائه رسوما للسحب تصل لـ 5 جنيهات للمرة، وجنيهين لرسوم الاستعلام عن الرصيد.

وبالنسبة لبنك فيصل الاسلامي، فوصلت رسوم السحب والاستعلام فيه إلى 5 و1 جنيه لكل مرة، على التوالي، بينما فرض «العربي الأفريقي» 8 جنيهات لرسوم السحب و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

أما بنك كريدي أجريكول، فرسوم السحب من الـ ATM وصلت إلى 6 جنيهات، مقابل 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

تصل قيمة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك الاسكندرية، إلى 10 جنيهات لعملائه، بينما رسوم الاستعلام عن الرصيد فلا تتجاوز 1,5 جنيه.

أما بنك ناصر الاجتماعي، فكان يحدد رسوم للسحب 6 جنيهات ورسوم للاستعلام جنيها واحدا.

والمصرف المتحد بلغت رسوم السحب من ماكيناته 6 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.

أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فوصلت رسوم السحب إلى 5 جنيهات ورسوم الاستعلام جنيها واحدا فقط للمرة.

يجدر الإشارة إلى أنَّ الدولة المصرية تسعى إلى نشر الثقافة المالية بين المواطنين عبر إطلاق العديد من المبادرات وحملات التوعية التي تهدف إلى تعزيز أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ويتم ذلك من خلال البنك المركزي المصري الذي يوجه البنوك المحلية لأفضل الممارسات التي تدعم تلك الأهداف.