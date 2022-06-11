«ليسيه الدولية» ترد على اتهام معلمتها بالتنمر على طالب: «شخبط في الكراسة»

كشفت مديرة مدرسة ليسيه الزاك الدولية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، حقيقة تنمر إحدى معلمات المدرسة على طالب بالصف الثاني الابتدائي، موضحة أن الطالب يُعامل في المدرسة أفضل معاملة منذ التحاقه بها بشهادة والده ووالدته.

مديرة المدرسة: الطالب متميز

وأضافت مديرة المدرسة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالب ينتج دائما أفضل ما عنده حينما يتم تشجعيه وتحفيزه، وهو ما تحرص عليه إدارة المدرسة وجميع المعلمين، واصفة مستوى الطالب بالـ«شاطر».

وأكدت مديرة المدرسة، أن معلمة الفصل كلفت الطلاب بواجب مدرسي، إلا أنه على غير عادته «شخبط» في الكراسة، وكتب الموضوع بشكل غير منسق، فكتبت له المدرسة في الكراسة جملة «هذا شيء مش نضيف»، مؤكدة أن اسم الإشارة «هذا» يعود على الموضوع وشكل الكراسة وليس الطالب.

ونوهت بأن جملة «أنت غير نضيف» هي التي تعود على الطالب، ولم تكتبها المعلمة، موضحة أن ولي الأمر فسر الجملة الأولى على أنها تنمر بنجله.

تقديم مستوى تعليمي متميز

وأشارت إلى أن المدرسة حريصة على توفير مستوى تعليمي متميز لجميع المراحل «الابتدائية والإعدادية والثانوية».