إقبال ضخم لحضور الحوار الوطني: 69 ألف استمارة طلب مشاركة

كشفت إدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن موعد انطلاق أولى جلسات الحوار، والتي من المقرر لها أن تبدأ في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الدعوة لاقت حالة من الارتياح وردود الفعل الإيجابية للرأي العام بشكل عام، منذ صدورها وحتى الآن من خلال تفاعل فئات المجتمع كافة معها، إذ تسارعت بالتفاعل معها الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، الشخصيات العامة، ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الإعلان عن الاستجابة لتلك الدعوة وتثمينها والإشادة والتأكيد على قدرة الأكاديمية الوطنية على تنظيم وإدارة الحوار بشكل حيادي ومثمر.

69 ألف استمارة طلب مشاركة في الحوار الوطني

حددت إدارة الحوار الوطني آليات المشاركة في الحوار، والتي جاءت متمثلة في الدعوات، إذ تم توجيه الدعوات من الأكاديمية الوطنية للتدريب للأحزاب، النقابات، الاتحادات، الشخصيات العامة، ومختلف الجهات، والتي بلغ عددها أكثر من 400 دعوة، مشيرة إلى أنها تلقت 69 ألفا و530 استمارة طلب مشاركة في الحوار الوطني منذ انطلاق استمارة تسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، وحتى الآن.

استجابة 96% للحوار الوطني

وبلغت مستويات تلبية الدعوة للحوار الوطني، والتي تبين من خلالها استجابة 96% للدعوة للحوار الوطني، بحسبما أعلنته إدارة الحوار، إذ حظيت الدعوة بصدى انتشار ونسب تفاعلات غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واحتلالها صدارة قائمة الترند في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، تيك توك»، كما كانت الأكثر بحثاً وفقا لمؤشرات موقع جوجل، بجانب التغطية الإعلامية الكثيفة ومعدلات التفاعل الرقمية الكبيرة للغاية.

وكانت إدارة الحوار قد بدأت في الخطوات التنفيذية استعداداً لتنظيم الحوار الوطني على أعلى مستوى، والإعلان عن تشكيل أمانة فنية لتولي الأمور اللوجيستية والتنظيمية وتوفير المعلومات، وبدء التشاور مع القوى الوطنية لتشكيل مجلس أمناء لتفعيل المشاركة وتحديد المخرجات النهائية، إذ وقع الاختيار على ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ليكون منسقًا عامًا للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.