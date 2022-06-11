اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تنسيق القبول بمدارس الثانوي الصناعي 2022، منذ قليل لمختلف الإدارات التعليمية، للتنسيق للعام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث تتركز مدارس التعليم الصناعي في شمال الجيزة والعمرانية والعجوزة والهرم، ودائماً ما يتسأل أولياء الأمور ما هو الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي الصناعي 2022؟

تنسيق القبول بمدارس الثانوي الصناعي 2022

-230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين.

-195 درجة لإمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكرى وطلعت حرب الصناعية للتأسيس العسكرى والجيزة الكهربية الصناعية بنين للعام و190 درجة للمهنى.

-يشمل تنسيق القبول بمدارس الثانوى الصناعى 200 درجة للميدان الصناعية بنات للعام و195 للمهنى و200 درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات.

-210 درجة لأحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات.

-190 درجة لمدارس نكلا الثانوية الصناعية وأبورواش الثانوية الصناعية والمنوات الثانوية الصناعية والحوامدية الثانوية الصناعية والفصول الملحقة على التعليم المزدوج بالحوامدية والطيار محمد بهجت بنين للتأسيس العسكرى والبدرشين الثانوية الصناعية بنات.

-185 درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر.

-190 درجة لمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات للعام و185 درجة للمهني.

-185 درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوبة الصناعية بنات بالعياط.

-175 درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط.

-185 درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكرى والصف الثانوية الصناعية بنات.

-180 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة بمركز الصف.

-185 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية والقبابات الثانوية الصناعية.

-170 درجة لمدارس الباويطى والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية وجميعهم بنظام الثلاث سنوات.

-وفيما يتعلق بمدرسة الحوامدية الفنية للتعليم المزدوج سيتم إختيار 40 طالب حاصلين على أعلى درجات بالشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بها.

-195 درجة للمدرسة الفنية المتقدمة بالحى 4 بمدينة 6 أكتوبر.

-185 درجة لمدرسة البرمبل المتقدمة بأطفيح وذلك للنظام العام.