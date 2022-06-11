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عاجل.. تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة

كتب:

كريم روماني
07:43 م | السبت 11 يونيو 2022
طلاب يؤدون الامتحانات - صورة أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات - صورة أرشيفية

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة، للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة بحد أدنى 220 درجة و140 درجة للخاص عربي وفصول الخدمات والمنازل.

تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة

وبالتزامن مع إعلان تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة، سيتم تقديم ملفات القبول بالصف الأول الثانوي عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة. 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.