تشغيل تجريبي لخط مياه الشرب وإنشاء محطة تحلية بمرسى مطروح

أعلن الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن مواجهة أزمة نقص مياه الشرب على مستوى المحافظة بتشغيل الخط المياه الجديد في الساحل الشمالي، وبداية تشغيله التجريبي لينقل المياه إلى مدينة مرسى مطروح، مع الإصلاح الشامل والصيانة في محطة تحلية مياه البحر في «الرميلة»، لترتفع كميات ضخ المياه في الشبكات إلى جميع الأحياء والمناطق السكنية بمطروح.

تشغيل تجريبي لخط مياه مطروح

وتابع رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، اليوم السبت، أعمال تجارب تشغيل خط المياه الساحلي الجديد بمنطقة العلمين، المنفذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لنقل المياه إلى مدينة مرسى مطروح، كما تفقد أعمال ربط منطقة مارينا في العلمين بخط مياه الشرب 1000 مم الناقل للمياه، وربط روافع المياه على الساحل الشمالي بالخطوط الجديد.

صيانة الوصلات الجديدة بخط المياه

وتفقد رئيس شركة مياه مطروح أعمال الإصلاح بالوصلات الجديدة، على الخط الناقل للمياه، حرصاً من الشركة على تقديم الخدمة اللائقة للمواطنين والعاملين، والدفع بفريق الصيانة بالشركة من المهندسين والفنيين للعمل على مدار الساعة، من أجل توفير الخدمة الجيدة لجميع المواطنين في مطروح.

زيادة ضخ المياه لمصيف مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على زيادة كمية مياه الشرب في جميع الأحياء والمناطق السكنية، فور الانتهاء من أعمال الصيانة التي تجري في محطات التحلية بالرميلة، مشيراً إلى أنه سيتم إقامة محطة التحلية «الرميلة 4»، وهى أكبر محطة لإنتاج المياه بمطروح، بطاقة 65 ألف متر مكعب يومياً، بما يسهم في تنمية محافظة مطروح، والأعداد الغفيرة من المصطافين، الذين تستقبلهم مطروح خلال موسم الصيف سنوياً، والذين يتراواح عددهم ما بين 6 وحتى 7 ملايين زائر.