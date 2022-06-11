«الديهي» يطالب بمحاسبة مروجي شائعات «تسمم الفاكهة»: إحنا بنصدر لـ250 دولة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك شائعة منتشرة حول وضع لون معين للخوخ والمشمش حتى ينضج سريعًا، وأن البطيخ والطماطم المتواجدين في الأسواق مسمم، مما يؤدي للإصابة بكثير من الأمراض، مضيفا أن كل ما يجرى تداوله شائعات من الممكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، موضحًا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح، ويتم تصدير محاصيل حقلية وبستانية لحوالي 150 دولة، وتصدير 250 منتجا زراعيا لها.

على كل مواطن الوعي وعدم تناقل مثل هذه الشائعات

وناشد «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، المواطنين بالوعي وعدم تناقل مثل هذه الشائعات، ومن لديه حالة مؤكدة يبلغ الأجهزة الأمنية عنها، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة مروجي هذه الشائعات، التي تؤثر على الأمن الاقتصادي والصادرات المصرية، مناشدًا وزارة الزراعة بعمل حملات توعية إعلامية ومعقبة مروجي الشائعات بالتنسيق مع الأعلى لتنظيم الإعلام.

الصادرات أمن قومي ومن يؤثر عليها بشائعة يجب محاسبته

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الصادرات أمن قومي ومن يؤثر على الصادرات بشائعة يجب أن يحاسب، ووصف من يتناقل الشائعات بـ«شخص جاهل وتافه ومغرض أو شخص حسن النية، وجميعهم يؤثرون على الصادرات الزراعية».

هزيمة منتخب مصر من إثيوبيا

من ناحية أخرى، استنكر الديهي، هزيمة مصر 2 - صفر، أمام مضيفتها إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023: «الناس حرقت دمنا، طول عمر مصر رقم 1 في إفريقيا إزاي نتغلب 2 - 0»، موضحًا أن الجميع مخطئين وأخطأوا في حق مصر، معقبًا للجهاز الفني للمنتخب الوطني: «الرئيس بيدعمكم وبتحظوا بدعم ملايين في ظروفنا الزفت إيه ده، إحنا كنا بنغلب إثيوبيا 8 -1 إزاي هانت عليكم مصر؟!».

الإعلام الرياضي تحول لـ«نميمة رياضية»

وأوضح، أن أخطر ما يحدث بالكرة الحديث عن الكواليس، والإعلام الرياضي تحول لنميمة رياضية، وأصبح عبارة عن سب ونقد واتهامات: «ليه مش بنختار عناصر كويسة بالمنظومة الرياضية، أنا مش متعصب أنا صعبان عليا بلدي والمنتخب، وصعبان عليا فرحة الناس في ظل ظروف اقتصادية وعالمية صعبة، ليه نحرم الناس من فرحة كروية بسيطة؟»، مشددًا على أننا بحاجة لمنظومة كروية تخرج منتخب نفرح بأدائه.