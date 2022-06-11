هشام الخياط: الطبيب المصري متفوق عالميا.. وتجربتنا في مواجهة الفيروسات «إنجاز»

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إنه لأول مرة نجمع العلماء والباحثين الأفارقة في كل المجالات داخل مؤتمر الصحة الأفريقي بشكل منظم ومتكامل وبحضور كبرى الشركات الدولية، لافتا إلى أن الهدف من المؤتمر هو تحديد حجم مشاكل الصحة على مستوى القارة السمراء وخاصة الأمراض المشتركة وحجم التحدي الذي نواجهه.

اهتمام مصري بالصحة الأفريقية

وأوضح الخياط، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الرئيس السيسي يستجيب لنداءات الصحة، ووجَّه اهتماما خاصة للصحة في أفريقيا، وأي شيء تحتاجه دول أفريقيا تلبي مصر النداء بأجهزة ومعدات وعلماء «روحنا البلاد الأفريقية وقدمنا علاج فيروس سي والفحوصات الطبية بشكل كامل للأشقاء الأفارقة».

تجربة القضاء على فيروس سي في مصر

وأشار الخياط إلى أن القضاء على فيروس سي في مصر من خلال مبادرة 100 مليون صحة، ولزمن طويل كنا موصمين بإصابتنا بأعلى معدل لفيروس سي، أما الآن العالم يسأل عن التجربة المصرية في القضاء على الفيروس وتطبيقها في الدول التي مازالت تعاني من فيروس سي، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية مهمة جدا وتأثيرها ملحوظ للجميع.

وأكد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن قصر العيني صرح طبي عالمي وكذلك عين شمس والمنصورة، والأطباء المصريون برغم الهجرة إلا أن هناك إنجازات تتحقق في الطب المصري وما زال الطب المصري يحقق الريادة، والطبيب المصري يتفوق عالميا بسرعة.