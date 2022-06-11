لميس الحديدي عن الهزيمة من إثيوبيا: «منتظرين إيه من منظومة ماشية بالبركة»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي سببت حالة غضب كبيرة وعارمة تجاوزت حد مباراة قد تحمل في طياتها فكرة المكسب والخسارة، بل امتدت لفكرة إصلاح المنظومة الرياضة ككل، موضحة أنه لا يجب التوقف فقط عند الأسباب الظاهرة للهزيمة سواء طريقة اللعب أو التبديلات أو المدرب، إذ يجب الحديث عن الإصلاح في المنظومة الرياضية إذا أردنا الإصلاح.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن الرياضة مكسب وخسارة، وهناك هزائم تمر بشكل عادي للغاية، وهناك هزائم أخرى «بتعلم وبتوجع، مقدرش أقول كاشفة، لأن اللي شايف حال الكرة في مصر وحال الرياضة عمومًا يبقى مش عايش معانا زي صفر المونديال كده، كانت هزيمة موجعة قعدنا وقتها نسميها بمسميات مختلفة، إذا أردنا إصلاحًا حقيقيا يبقى نصلح بقى من البداية».

وأشارت الإعلامية إلى أننا لا نُسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية؛ فالمسؤولية الحقيقية لا تقع فقط على المنتخب أو اتحاد الكرة أو إيهاب جلال، فهؤلاء مجرد نتائج حتمية لمنظومة ليست موجودة من الأساس، موضحة أنه من الضروري إجراء اختبارات للناشئين في الأندية، وعدم تغيير لوائح الكرة في مصر لأهداف شخصية، ويجب تغيير فكرة انتخاب اتحاد الكرة الذي أصبح يأتي من خلال التزكية دون أي منافسة تذكر، فضلا عن إصلاح منظومة التحكيم والتدريب.

وتابعت: «يجب تأهيل اللاعبين من أجل الاحتراف دي منظومة ضخمة»، متسائلة: «ماذا كنا ننتظر من منظومة ماشية بالبركة؟ من اتحاد بلا مشروع ولا أهداف، دي النتيجة لا تنتظر نتائج مختلفة إذا فعلت نفس الأشياء بنفس الطريقة، منظومة الرياضة والكرة في مصر تحتاج إلى وقفة»، مضيفة: «نحتاج إلى مشروع رياضي في مصر جزء منه مسؤولية الدولة والآخر مسئوولية الاتحادات التي يجب أن تكون مستقلة».