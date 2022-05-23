لميس الحديدي: مصر تستحق أن يكون لديها قانون أحوال شخصية يليق بالمرأة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن كل ما نريده بشأن قانون الأحوال الشخصية، أن يكون عادلا ومتوازنا ويعيد التوازن للأسر المصرية، وهو ما طالب به الرئيس السيسي.

وطالبت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»، بتشكيل لجنة من أساتذة القانون والمثقفين والمهتمين بهذه القضايا، متابعةً: «عاوزين لجنة تناقش قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة ونتمنى أن تكون مشكلة من كافة الأطياف والفئات المهتمة بالقانون».

مواصفات مقترحة لأعضاء اللجنة

وتابعت لميس الحديدي: «أتمنى أن يكون في هذه اللجنة من يملكون الفكر المتفتح الليبرالي وشخصيات عامة ومستشارين لأننا عاوزين نخرج بقانون يحمل رؤية متوازنة تحقق مصالح الرؤية والعدالة ويحافظ على مكاسب المرأة التي حققتها ويعيد لها الحقوق المسلوبة».

ولفتت إلى أنها تعرف أن الدولة بصدد تشكيل هذه اللجنة: «نتمنى وأنتم تختارون الأسماء، أن تختاروا التنويريين والمثقفين والأوسع علما ليس بالقانون والشريعة فقط عاوزين حد عارف الواقع على الأرض مش بس قانون على ورق مش عاوزين نرجع لعصور سحيقة».

لميس الحديدي: كنت أتمنى يكون القانون المصري نبراسا للمنطقة

وأكدت أنّ مصر تستحق أن يكون بها قانون أحوال شخصية يليق بالمرأة المصرية ولا يقل عن القوانين والتشريعات في المنطقة مثل القانون المغربي: «كنت أتمنى أن يكون القانون المصري نبراساً للمنطقة وليس دول أخرى؛ رغم أنه بالإمكان تصحيح الوضع مش عاوزين قانون ضد الرجل ولا المرأة عاوزين حياة سوية، وأن يتم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان».