حسام موافي: الكلى تعمل بدون طاقة وتحتوي على مليوني مصفاة دماء طبيعية

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الكلى تعتبر من أدق الأعضاء في الجسم والتي تعمل بشكل إعجازي، وتتولى إخراج الماء الزائد من الجسد والأملاح، وتصفى الدم بشكل متكرر، وكل كلية تتضمن مليون مصفاة طبيعية للدماء طوال عمر الإنسان.

أهمية الكلى.. تصفي 180 لتر دماء يوميا

وأوضح موافي، في تصريحات تليفزيونية، أن مصفاة الكلى تتولى فصل البروتينات والخلايا الدموية عن باقي السوائل، ومد الجسم بالدم النقي، لافتا إلى أن الكلى تتولى تصفية 180 لترا من الدماء على مدار اليوم بشكل متكرر «الكلى منحة إلهية وتعمل بهذه الطريقة كي لا تستهلك سعرات حرارية تسحب من طاقة الجسد، فالكلى تعمل بدون طاقة وهي من نعم الله على الإنسان».

تنوع حجم الشرايين في الجسم لمعادلة الضغط

وأشار موافي إلى أن الشرايين تتنوع في أحجامها لتوزيع ضغط الدماء في الجسد، لتوفير الطاقة في ضخ الدماء بين أعضاء الجسم، فكل شيء مخلوق في جسد الإنسان بقدر وحساب، لافتا إلى أن المخ مسؤول عن إنتاج هرمون مانع الإضرار لعدم الاحتفاظ بالماء في جسد الإنسان.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن كتاب الماء تتطلب دارسته 3 أشهر، «انتهيت منه وسجدت لربنا شكرا، ولخص القرآن الكتاب في آية واحدة»، وأن كمية الماء الذي يخرج من الجسم ترتبط بالماء الذي يشربه الإنسان.