لأصحاب المهن الحرة.. كيف تحصل على تمويل 2 مليون جنيه من البنك الأهلي؟

تعتبر القروض من أهم المنتجات التي توفرها البنوك للعملاء، لتسهيل الحصول على سلعة معينة أو الاستفادة منها في بدء مشروع جديد بهدف الاستثمار حتى يحقق المشروع أرباحًا ويقوم العميل بسداد القرض وفقًا لآليات السداد الخاصة بكل بنك.

أنواع القروض

هناك الكثير من أنواع القروض التي تقدمها البنوك للعملاء، سواء كان هذا العميل فرد أو شركة أو موظف أو صاحب مهنة، ولكل فئة من هذه الفئات شروط وإجراءات خاصة وفقاً للدخل والضمان.

قرض البنك الأهلي لأصحاب المهن الحرة

وفي هذا التقرير تسلط «الوطن» الضوء على قروض البنك الأهلي لأصحاب المهن الحرة، بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى للتمويل.

يقدم البنك الأهلي القرض لأصحاب المهن الحرة تتراوح قيمته ما بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه للأطباء كحد أقصى للتمويل.

مدة قرض أصحاب المهن الحرة

تصل مدة القرض الذي يقدمه البنك الأهلي لأصحاب المهن الحرة 7 سنوات

مميزات القرض

- يتيح قرض البنك الأهلي تأمين على الحياة والعجز الكلي - عدم اشتراط ضامن للتمويل

شروط الحصول على قرض البنك الأهلي

يشترط البنك الأهلي في الحصول على قرض أصحاب المهن الحرة بعض الشروط وهي كالتالي:

- حد أدنى عامين عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).

- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.