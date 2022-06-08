شروط تمويل المشروعات من البنك الزراعي المصري.. ضامن وبطاقة رقم قومي

يواصل البنك الزراعي المصري، تقديم خدماته للفلاحين، من خلال فروعه المنتشرة في جميع أنحاء مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يتيح البنك قروضا متوسطة وصغيرة ووافية لكل متطلبات الفلاح المصري، التي يحتاجها في نشاطه الزراعي أو الصناعي، مثل المشروعات الداجنة من الإنتاج الحيواني، أو الإنتاج الزرعي، إضافة إلى مشروعات التصنيع الزراعي أو الاستزراع السمكي.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، شروط تمويل المشروعات، وإجراءات الحصول على القروض من البنك الزراعي، كما يلي:

شروط تمويل المشروعات من البنك الزراعي

- صورة من كارت الفلاح، وصورة من بطاقة الحيازة الزراعية لطالب القرض، أو بطاقة الخدمات الزراعية.

- بطاقة الرقم القومي، الخاصة بمقدم الطلب.

- ضامن.

- إذا كان قرض التمويل لمشروع صناعي أو زراعي، يجب إحضار صورة من تراخيص مزاولة النشاط.

- بالنسبة للمشروعات الإنتاجية، تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

- الحصول على موافقة من الجهات الرسمية بالمحافظة أو الوحدة المحلية، أو مديرية الزراعة التابع لها طالب القرض، أو من الإدارة الزراعية في المركز، أو القرية.

- تقديم صورة من الأوراق الخاصة بملكية الأرض، أو عقد إيجار حديث للمكان المخصص لإقامة المشروع.

كما يتيح البنك قروضا للمشروعات متناهية الصغر، لصغار الحرفيين والتجار في القرى والنجوع البعيدة بالريف، وللسيدات الريفيات، تحت مسمى قرض باب رزق.

وحدد البنك الفئات المستهدفة للحصول على قرض باب رزق، كما يلي:

- الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع لمساعدتهم اقتصاديا.

- قيمة القرض لا تزيد عن 10000 جنيه، دون أي مصاريف إدارية وبفائدة سنوية بسيطة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض باب رزق

- بطاقة الرقم القومي.

- صورة من أي إيصال مرافق للوحدة السكنية «غاز، كهرباء، ومياه».