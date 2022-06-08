أستاذ تمويل: الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمة العالمية

قال الدكتور هشام البحيري، أستاذ إدارة الأعمال، إنه مع بداية حصاد ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي حققته الدولة، ظهرت أزمات فيروس كورونا وارتفاع الدولار والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مبينا أن مصر تركز على الطاقة وعظمت الاستفادة من الطاقة المتجددة مع القضاء على مشكلات انقطاع الكهرباء وهناك تصدير للطاقة لدول أفريقيا.

دعم مصر للطاقة النظيفة

وأضاف «البحيري»، في تصريحات لفضائية Extra News، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور، أن مصر دعمت خلال السنوات الماضية المشاريع الصديقة للبيئة مع وجود نقلة حضارية عن طريق استخدام الكهرباء بدلا من الوقود والغاز والفحم الصلب الذي كان يسبب تلوثا كبيرا.

عدد سكان مصر لم يكن عائقا أمام مواجهة كورونا

وأوضح أستاذ إدارة الأعمال، أنه برغم عدد السكان الكبير إلا أن مصر قدمت أداء جيدا في تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل من بعض الدول الأوروبية مع قلة أعداد الإصابات، مبينا أن عدد حالات الوفاة والإصابة بكورونا في مصر كان قليلا، وهذا جهد كبير بذلته الدولة المصرية.