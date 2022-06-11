«المصريين الأحرار»: الحوار الوطني ذا أهمية قصوى ووقته صحيح

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه وبمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، فقد أصدر الحزب بيانا أكد فيه ترحيبه بهذا الحوار وأهميته القصوى، ثم قام الحزب بتقديم مقترحاته للحوار الوطني وآليات التنفيذ للأكاديمية الوطنية للتدريب.

خليل: نتابع عن كثب ما تقوم به القيادة السياسية

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحزب وفي إطار ما يتحمله من هموم تجاه المجتمع والأزمات التي تحيث بمصر، فيتابع وعن كثب ما تقوم به القيادة السياسية والنقلة الكبرى التي تقوم بها القيادة السياسية في ظل التحديات الداخلية والخارجية.

خليل: الأكاديمية أصدرت المحاور الرئيسية للحوار الوطني

واستطرد: «الأكاديمية أصدرت منذ قليل المحاور الرئيسية للحوار الوطني، حيث أن الدعوة للحوارالوطني تشمل جميع أطياف الشعب لتكملة بناء مصر، وبالنسبة للمحور السياسي فلابد أن تكون الآليات الخاصة بالحوار السياسي مواكبة للظروف الاقليمية والعالمية المحيطة بنا، ويجب ان يكون هناك ثقافة سياسية حزبية متوافرة عند المواطن ومن يعمل في الحياة السياسية».

وأوضح أن الأحزاب يجب أن تكون مؤمنه بأهدافها وما ستقوم بتقديمه للمواطنين، «أنا رجل حزبي ولدينا رؤي لكل قضايا الوطن وسوف نعرضها في الحوار الوطني، وحزبنا لديه خط واضح وهو الصراحة، ولازم نفكر بطريقة مختلفة علشان يليق الحوار بالجمهورية الجديدة».