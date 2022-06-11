ميار الببلاوي تعلن تعرض نجلها لأزمة صحية: ابني تعبان وبيموت بين إيدي

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي عبر حسابها التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعرض نجلها لأزمة صحية، وكتبت: «إيه ده، إيه الدنيا دي، إيه الناس دي، الواحد عايش في كوكب لوحده ملهوش حد، ولا يفرق مع حد كله بيقول يالا نفسىي، ولو ليه مصلحة عندك يعملك نفسه مروحة، ولو ملوش متلزموش، دي كلمة ست طيبة لقتني ببكي في المسجد بتاع المقابر وقالت لي دموعك غالية وفريها الجايات كتير، والله استغربت كلامها وكأنها بتأهلنى للي جاي».

ميار الببلاوي: ابني تعبان وبيموت بين إيدي

وأضافت ميار الببلاوي قائلة: «النهاردة ابني من الصبح بيموت بين إيدي، بيرجع وبيتلوى من المغص ودكاترة داخلة ومحاليل وحقن وأدوية وبكرة الصبح امتحانه لأنه في بكالوريوس ودي آخر مادة، طبعًا كده خلاص مفيش أمل إلا بمعجزة من عند ربنا لأنه رايح راس فى راس، والسخونية 40، ألاقي حد حقير كلمني وبحكيله إن ابني تعبان وبيموت من المغص وبيصرخ، يطلب الطلب اللي هو عاوزه ويقفل، عاوزة أقول الله ما يحوج حد لحد، بس بعد الضنى مفيش وكده حلو قوي».

ميار الببلاوي تمر بأزمة نفسية

وأعلنت الفنانة ميار الببلاوي الأربعاء الماضي، مرورها بأزمة نفسية، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «من إمبارح مخنوقة وقلبي مقبوض وعصبية جدا، ومليش نفس لأي شغل نهائي ولا عاوزة أرد على التليفون، ولا أكلم حد ومتخانقة مع جوزي وابني عنده امتحانات، ومش فاهمة فيا إيه عمالة أعيط مش بقدر أتحرك علشان رجلي وعمالة أستغفر وأقرأ قرآن وأصلي بس مش طايقة أكلم حد ولا حد يكلمني، ومع كده حاسة بوحدة فظيعة وبرد من جوا قلبي مفيش أي حاجة ليها طعم، باكل علشان ابني ياكل بس ومفيش أي متعة ولا فرحة».