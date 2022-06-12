محمد عادل إمام: فيلم «عمهم» يغزو العالم يوم 7 يوليو

أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» موعد وأماكن عرض فيلم عمهم في مصر والدول العربية والأجنبية.

ونشر محمد عادل إمام بوستر الفيلم وعلق قائلا: «توكلنا على الله عمهم يغزو العالم 7 يوليو بجميع سينمات مصر إن شاء الله، ويوم 21 يوليو بسينمات السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، غينيا، كوناكري، مدغشقر، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السنغال، جيبوتي، تشاد، توجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا».

البوستر الرسمي لفيلم عمهم

وكان المنتج أحمد السبكي عرض عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البوستر التشويقي لفيلم «عمهم»، وعلق عليه قائلا: «الشيطان اللي وزك عليا سوحك، البوستر الرسمي لفيلم عمهم، عيد الأضحى بجميع دور العرض».

وظهر محمد عادل إمام خلال البوستر منفردا بجسم رياضي وبشعر أصفر ويمسك بيده جنزيرا.

انتهاء تصوير فيلك عمهم

وكان محمد عادل إمام أعلن منذ أيام عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام» انتهاء تصوير فيلم «عمهم» قائلا: «بعد سنتين كتابة وتحضير وتصوير.. فركش فيلم عمهم.. شكراً لكل زملائي وصناع العمل اللي خلوني أحقق حلم من أحلامي وأقدملكم فيلم زي ده.. إن شاء الله يعجبكم جداً.. ميعادنا في العيد الكبير بإذن الله».