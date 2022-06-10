«البترول»: تقسيط توصيل الغاز الطبيعي بـ30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، إطلاق شركة مودرن أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرى الغريزات والوقدة والبطاخ بمركز ومدينة المراغة وقرية القاوية بمركز طما في سوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مشيرة إلى تنفيذ شبكة الضغط البيني لقرى مركز المراغة بطول 12001 متر، ضغط تشغيل 7 بار، كما تم تركيب عدد 2 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 52423 مترا شاملة فرعات المنازل.

إجراءت ميسرة لتقسيط تكلفة توصيل الغاز على فاتورة الاستهلاك

وأضافت: «تنفيذ شبكة الضغط البيني لقرية القاوية بمركز طما بطول 6233 متر ضغط تشغيل 7بار كما تم تركيب منظم تخفيض الضغط سعة 1000 متر مكعب / ساعة وتنفيذ شبكة الضغط منخفض بضغط تشغيل 100ملم بار بطول 3139 مترا شاملة فرعات المنازل».

وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في قرى الغريزات والوقدة والبطاخ والقاوية سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

تقسيط قيمة تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز على 6 سنوات

وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز الطبيعي إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهًا شهريًا لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 5100 وحدة سكنية بالقرية، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 16 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى)، وجار التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل في أكثر من قطاع مرة واحدة.