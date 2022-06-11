ارتفاع أسعار البترول 60% عالميا منذ بداية 2022.. والسبب الثقة في زيادة الطلب

ارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن أشارت المملكة العربية السعودية إلى الثقة في الطلب مع زيادة أسعار خامها في آسيا أكبر من المتوقع.

وقالت مؤسسة "World Oil" إنه تم تداول خام غرب تكساس الأمريكي بالقرب من 120 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى في 3 أشهر تقريبًا.

السعودية تعزز أسعار البيع للعملاء الآسيويين في يوليو

وأضاف أن المملكة العربية السعودية عززت أسعار البيع الرسمية للعملاء الآسيويين في عقود يوليو، حيث خرجت الصين - أكبر مستورد للخام في العالم - بحذر من عمليات الإغلاق التي تسببت في توتر اقتصادها.

وارتفعت أسعار البترول العالمية بنسبة 60٪ تقريبًا هذا العام حيث تزامن انتعاش الطلب من الاقتصادات التي تتعافى من الوباء مع تشديد السوق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة التضخم

وأدت الحرب إلى زيادة التضخم ، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية للوقود ودفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية، كما وافقت أوبك + الأسبوع الماضي على تسريع زيادات الإنتاج بعد الدعوات المتكررة من قبل الولايات المتحدة لضخ المزيد.

وقالت مجموعة المنتجين إنها ستضيف 648 ألف برميل يوميًا لشهري يوليو وأغسطس ، بزيادة قدرها 50٪ تقريبًا عن الزيادات التي شهدتها الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك ، كافحت المجموعة مؤخرًا لتلبية أهداف التوريد الخاصة بها ، مما أثار الشكوك حول ما إذا كانت ستكون قادرة على تحقيق الهدف.

وقال ستيفن برينوك المحلل في شركة الوساطة بي في إم أويل أسوشييتس، إنه يجب أن تظل المعنويات صعوديه بلا ريب خلال أشهر الصيف، خاصة وإن الانتعاش في الطلب على النفط إلى جانب خلفية عدم كفاية العرض له عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

كما تضيق سوق الوقود بشكل كبير، تمامًا مع بدء فترة الذروة لطلب الولايات المتحدة مع موسم القيادة الصيفي، وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين إلى مستوى قياسي ، بينما سجلت العقود الآجلة في نيويورك مستوى مرتفعًا جديدًا يوم الاثنين.