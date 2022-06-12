نجلاء بدر عن منعها من دخول الفندق: الأوتيل اللي رفض حجزلنا في واحد تاني

كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن تفاصيل منعها من دخول الفندق والإقامة فيه بسبب عدم وجود زوجها معها ولأنها «سنجل»، إذ ذكرت أن هناك عددًا من الفنانين تم دعوتهم من أجل افتتاح مشروع في الساحل الشمالي، فبعض الفنانات لهن منازل في تلك المنطقة فذهبت كل منهن إلى وحدتها الخاصة، «أنا معنديش بيت في الساحل الشمالي، والافتتاح بتاع المشروع كان الساعة 7 وهيخلص 11، فكنا عاوزين نبات في الأوتيل عشان خاطر السواقة بليل والطريق بيتم إجراء بعض التعديلات عليه».

طلبت حجرة في الأوتيل لمدير أعمالها

وأضافت «بدر»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه كان بصحبتها مدير أعمالها وإنجي علي، فتواصلت مع صاحب المشروع وصاحب الإيفنت وطلبت منه حجز غرفة لها وغرفة أخرى لمدير أعمالها، وتم بالفعل الحجز، وعندما وصلت الفندق كان ذلك في الساعة الرابعة عصرًا، «قولت هطلع أعمل مكياج وأنزل على طول، فقولت في الاستقبال فيه حجز باسم شركة كذا، قالوا مضبوط، فيه أربع غرف، قولتلهم أنا حاجزة غرفتين فقط سنجل، طلبوا بطاقات الرقم القومي وكتبت الاستمارات».

قالولي لازم زوج حضرتك يكون معاكي

وتابعت: « أنا مضيت دخول، طلبوا مني إني استنى ربع ساعة عشان يوضبوا الغرف، الربع ساعة فجأة بقت نص ساعة، كلمت إنجي قولتلها أنا حتى الآن مدخلتش، بعدها بـ10 دقائق نزل صاحب المشروع اللي إحنا رايحين نفتتحه، وقال بكل بساطة أنا آسف جدًا حصل مشكلة، إحنا هننقل حضراتكم لأوتيل تاني، بسأل عن السبب، الشخص اللي معاه قال إني سنجل، والفندق مينفعش يدخله حد سنجل، قولتله ما أنا متجوزة في البطاقة قدامك أهو، قالي لازم زوج حضرتك يكون معاكي».

إحنا بنروج لأي مكان بنروح فيه

وواصلت: «قالوا لي التعليمات إن مفيش راجل يدخل من غير زوجته، ولا زوجة تدخل بدون زوجها، قولتلهم بكل أدب عاوزة أمشي دلوقتي حالا، صاحب المشروع خاف وقلق إني اعتذر عن الإيفنت قولتله لا دي ملهاش علاقة بدي، بصراحة كنت مضايقة وموقف مش لذيذ وانتقلنا للأوتيل التاني، الأوتيل الأولاني هو اللي دبرلنا الأوتيل الثاني، يعني الراجل اللي رفض يدخلنا الفندق عنده، قالنا فيه فندق تاني مسموح فيه الكلام ده وهو اللي حجز لنا فيه، إحنا بلد قانون، هل إحنا ممنوعين نتحرك ولا فيه عنصرية؟».