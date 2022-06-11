نجلاء بدر تكذب تصريحات مسؤلي الفندق: «عندي شهود ومصر دولة قانون»

كذبت الفنانة نجلاء بدر، تصريحات مسؤلي الفندق، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن رفضهم طلبها لحجز غرفة داخل الفندق.

وكتبت نجلاء بدر: «يا أفشل تكذيب، عندي شهود وناس كتير حصل معاها نفس الموقف ونزلاء عندكم في الفندق، وهاكذب ليه يا محترمين والحق بالقانون ومصر دولة قانون رغم أنف المدمرين، الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية».

وأضافت «بدر»: «في فندق بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة فيه لمهمة عمل في الساحل الشمالي، ومضينا وقعدنا ساعة في إنتظار الغرف، وبعد كده اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل (يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها ولو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة برضه غير مسموح مع إن الحجز تم قبلها بيوم 4 غرف سنجل وتم قبوله وتمت إجراءات الدخول».

نجلاء بدر: كل جهود الدولة لتنشيط السياحة بتروح

وتابعت نجلاء بدر: «للأسف كل مجهودات الدولة لتنشيط السياحة بتروح هدر، سؤال للجميع وبرجاء الرد بشكل قانوني؛ هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتى لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر».

واثقة إن مصر دولة قانون

واختتمت حديثها قائلة: «هل يوجد شروط لقبول المبيت أيضا بعد أن تم الحجز وتمت أيضا إجراءات الإقامة ثم الإعتذار لعدم تواجد الزوج أو الزوجة، أنا واثقة إن مصر دولة قانون وما يحدث تعدي على القانون».