بعد واقعة نجلاء بدر بساعات.. فندق يرفض إقامة عمرو محمود ياسين

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرضه لواقعة مشابهه لواقعة الفنانة نجلاء بدر، بشأن رفض الفندق الإقامة بمفردهم.

وكتب عمرومحمود ياسين:«الفندق مش راضي يحجز لي لوحدي غرفه عشان بوليسي الأوتيل مش بتاخد رجالة سناجل».

وأضاف: «ملحوظة أنا مكنتش ناوي أروح أصلا بس سمعت الموضوع قلت اتأكد فاتصلت ولقيتهم فعلا رافضين رجل من غير زوجة.. عشان الناس سايبة الموضوع و بتسألني رايح لوحدك ليه».

نجلاء بدر تتعرض لموقف مشابه

وكانت نجلاء بدر تعرضت لموقف مشابه خلال الساعات القليلة الماضية، أشعرها بالغضب في أحد الفنادق أثناء محاولتها للإقامة فيه بمفردها، وقالت نجلاء بدر فى المنشور «الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا و قعدنا ساعة في انتظار الغرف وبعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل.. يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها».

لو روحت معاك أطفالك من غير الزوجة غير مسموح

وتابعت نجلاء بدر قائلة «لو روحت معاك أطفالك من غير الزوجة برضه غير مسموح مع إنه تم الحجز قبلها بيوم 4 غرف سنجل وتم قبول الحجز و تمت إجراءات الدخول للأسف كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر».