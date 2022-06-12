القبض على مستريح الخبز جديد في سوهاج.. استولى على 2 مليون و500 ألف جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة لـ«منطقة جنوب الصعيد»، بضبط صاحب مخبر قام، بالاستيلاء على أثنين مليون وخمسمائة ألف جنيهاً، لتوظيفها فـي مجال إنتاج الخبز من الدقيق الحر وذلك من مخبز الخاص به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز سوهاج، يفيد بورود إشارة من من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، يتضمن بلاغ «محمد ي م ا»، سنة، 43 حاصل علي دبلوم صناعي ويقيم دائرة مركز أخميم وعدد"3" آخرين «محددين» يقيمون دائرة مركز أخميم بتضررهم من «أيمن ن م ا»، 39 سنة، صاحب ومدير مخبز للخبز البلدي المدعم ويقيم دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 2.500.000 مليون لتوظيفها فـي مجال إنتاج الخبز من الدقيق الحر وذلك من مخبز الخاص به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة

وعقب استصدار اذن النيابة العامة، بمركز أخميم شرق سوهاج، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.