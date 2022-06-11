انتحار طفلة ومقتل شاب في خلافات عائلية بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج اليوم، خلال آخر 24 ساعة واقعتين مؤسفتين أدتا إلى فقدان شخصين حياتهما، إذ أقدمت طفلة بمركز العسيرات على إنهاء حياتها بالواقعة الأولى إثر مشاداة كلامية مع والدتها، بينما في الواقعة الثانية أقدم شقيق على طعن شقيقة الأصغر طعنة نافذة أودت بحياته بمركز ومدينة سوهاج، كما مازال مستمر البحث عن جثة طفلة أخميم الغارقة.

مصرع طفلة بحبوب مجهولة بالعسيرات

وبدأت الواقعة الأولى ببلاغ لمركز العسيرات بمحافظة سوهاج من مستشفى العسيرات المركزي بوصول المدعوة «فاطمة م أ ا» 13 عامًا طالبة، وتقيم بدائرة المركز «جثة هامدة» إدعاء تناول أقراص مجهولة، وبسؤال أهليتها أفاد شقيقها ووالدتها بأنه في أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت أقراص طبية غير معلومة، بسبب مشادة كلامية بينها وبين والدتها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

مصرع شاب على يد شقيقة الأكبر

الواقعة الثانية في مركز سوهاج، عندما أقدم شاب ثلاثينى بقرية روافع القصير بمركز ومدينة سوهاج على طعن شقيقة العشريني، بسلاح أبيض «سكين» طعنة نافذة أسفل الكتف الأيسر، وجرى نقله لمستشفى سوهاج العام لإسعافه.

خلافات أسرية بين الشقيقين وراء الحادث

جاء ذلك إثر مشاداة كلامية بنهما تطورت إلى مشاجرة على خلافات أسرية سابقة، وفور وصول المجني عليه لمسشتفى سوهاج الجامعي لفظ أنفاسه الأخيرة، في أثناء محاولة إسعافة، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة.

وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار جهود فرق الإنقاذ للعثور على طفلة أخميم

في سياق منفصل، تستمر جهود فرق الإنقاذ النهري لليوم الثالث على التوالي بالبحث عن جثمان طفلة أخميم الغارقة بقرية الكولة، والتي جرى العثور على نجلة عمها الصغرى بالأمس ومازال جثمان الطفلة الكبرى بالمياه حتى الآن.