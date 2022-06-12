سيول: سنعزز القدرات الدفاعية لمواجهة تهديدات صواريخ بيونج يانج النووية

قال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية «لي جونج-سوب»، إن «سول» ستعزز قدراتها الدفاعية لمواجهة تهديدات صواريخ «بيونج يانج» النووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن «سوب»،عقد مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، محادثات على هامش منتدى «شانجري-لا»» الأمني في سنغافورة، أمس السبت لمناقشة الردع المشترك ضد تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وهذه هي المحادثات الأولى التي تجمع بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي ونظيره الأمريكي وجها لوجه منذ تولى الأول منصبه في مايو الماضي.

وزيرا الدفاع يصفان إطلاق الصواريخ بـ الأعمال الاستفزازية

وأدان الجانبان بشدة سلسلة إطلاق صواريخ كوريا الشمالية الأخيرة واستعداداتها لإجراء تجربة نووية، ووصف وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إطلاق الصواريخ بـ الأعمال الاستفزازية تهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها.

وأشار «سوب»، للصحفيين بعد المحادثات، إلى مناقشة بشكل أساسي طرقًا مختلفة لزيادة قابلية إنفاذ الردع الموسع، وأكد الوزير الكوري الجنوبي، أهمية الجهود المشتركة لإعادة تنشيط المجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسعة وتدريبات المحاكاة النظرية

سول وواشنطن يؤكدان التزامهما بتوسيع نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة

وشدد أوستن على تصميم الولايات المتحدة الأمريكية، على تقديم ردع موسع يشمل النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما فيها القدرات الدفاعية النووية والتقليدية والصاروخية.

والردع الموسع، يشير إلى التزام «واشنطن» المعلن بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية بما في ذلك الخيارات النووية، للدفاع عن كوريا الجنوبية.

وجددا الوزيران تأكيدهما التزام «سول» و«واشنطن» بتوسيع نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة على النحو المتفق عليه خلال قمة شهر مايو الماضي بين رئيس كوريا الجنوبية «يون سيوك-يول» ونظيره الأمريكي جو بايدن.