6300 مرشح يتنافسون في الانتخابات البرلمانية الفرنسية اليوم

يتوجه الفرنسيون، اليوم الأحد، في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي «08:00 صباحا بتوقيت القاهرة» للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية لاختيار 577 مقعدا في «الجمعية الوطنية» الفرنسية أو البرلمان.

وقالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن نحو 6300 مرشح يتنافسون على 577 مقعدًا في «الجمعية الوطنية»، أي أقل بنسبة 20%عن عام 2017. وقالت السلطات الفرنسية، إنه يمكن لحوالي 7. 48 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم.

إجراء الجولة الثانية من الانتخابات بعد أسبوع

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات بعد أسبوع. وفي بعض أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، بدأت الانتخابات البرلمانية، أمس السبت بسبب فارق التوقيت،

وبدأ التصويت في جوادلوب والمارتينيك، فيما ذكرت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، إنه من المتوقع ظهور النتائج مساء اليوم الأحد. وفي بولينيزيا الفرنسية وفي الدوائر الـ11 للفرنسيين المقيمين في الخارج، جرت الدورة الأولى في 4 و5 يونيو الجار، وأدت إلى استبعاد مدو لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس.

وفي وقت سابق، أظهرت استطلاعات الرأي أن أقل من نصف الفرنسيين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

ماكرون يسعى إلى الحصول على أغلبية برلمانية

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأنصاره من الوسط الفرنسي، إلى الحصول على أغلبية برلمانية، وإلا سيضطر رئيس البلاد، إلى تشكيل حكومة من سياسيين ينتمون إلى معسكرات أخرى وسيكون رئيس الوزراء المقبل من هذه المعسكرات، بينما يأمل «التحالف اليساري»، المكون من حزب اليسار والاشتراكيين والخضر والشيوعيين، بقيادة جان لوك ميلونشون في الحصول على المزيد من المقاعد في «الجمعية الوطنية».