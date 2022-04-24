الفرنسيون يختارون رئيسهم.. والبريطانيون لا يريدون هاري في اليوبيل البلاتيني

شهد عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث مهمة، كان من أبرزها الصمت الانتخابي الذي شهدته فرنسا، عشية انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر انطلاقها، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويتجه الناخبون في فرنسا، اليوم الأحد، في الساعة الـ8 صباحا بتوقيت فرنسا «08:00 صباحا بتوقيت القاهرة»، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في ظل منافسة محتدمة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومنافسته مرشحة حزب التجمع الوطني اليمني المتطرف، مارين لوبان.

كانت السلطات الفرنسية، دعت 48.7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، والتزم المرشحان الرئاسيان، أمس، الصمت غداة انتهاء الحملة الرسمية، وكان آخر استطلاع للرأي، كشف في وقت سابق، أن ماكرون سيفوز في الدورة الثانية التي تشكل نسخة ثانية من تلك التي جرت في 2017، بفارق أقل من الذي سجل قبل 5 سنوات عندما حصل على 66% من الأصوات.

يشار إلى أنّ الناخبين في سان بيير وميكلون من بين أقاليم ما وراء البحار الفرنسية التي تقع قبالة الساحل الشرقي لكندا، أدلوا بأصواتهم، أمس السبت، وتبعهم الناخبون في أقاليم جويانا الفرنسية وجوادلوب مارتينيك وبولينيزيا.

وأشارت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إلى أنّ نسبة المشاركة في سان بيير وميكلون، بلغت 57%، مقابل 54.96% خلال الجولة الأولى.

الناخبون الفرنسيون بأمريكا الشمالية يدلون بأصواتهم

كما أدلى الناخبون الفرنسيون في أمريكا الشمالية بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيما سجّل أكثر من 130 ألف فرنسي على اللوائح الانتخابية في الولايات المتحدة ونحو 100 ألف فرنسي في كندا.

74 % من البريطانيين لا يريدون هاري في اليوبيل البلاتيني

وفي المملكة المتحدة، كشف استطلاع للرأي أن 74% من البريطانيين يعتقدون أنّ الأمير هاري وزوجته دوقة ساسيكس ميجان ماركل يجب ألا يحضرا اليوبيل البلاتيني لملكة البلاد إليزابيث الثانية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «إكسبرس» البريطانية.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات، استعدادها لإجراء مفاوضات ثنائية مع أرمينيا، وقال رئيس البلاد إلهام علييف، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه تمّ تشكيل مجموعات عمل معنية بتحديد وترسيم حدود بلاده مع أرمينيا، وإعداد معاهدة للسلام بين البلدين.

«علييف»: مستعد للمفاوضات بصيغة «باكو-يريفان»

وأوضحت الرئاسة الأذربيجانية في بيان، أن علييف شدد على الاستعداد للمفاوضات بصيغة «باكو-يريفان»، وقدّم رئيس أذربيجان، شكره لرئيس المجلس الأوروبي على دعمه واهتمامه في تطبيع العلاقات الأرمنية الأذربيجانية، فيما قال ميشيل، إنه سيواصل جهوده لتطبيع العلاقات بين البلدين وإحلال سلام دائم في جنوبي القوقاز.

وأعلن ناشط أرميني، زعيم حركة «أزاتجروم التحرير»، ميكا باداليان، إسقاط جميع التهم عنه في بلاده، عقب اعتقاله بتهمة تعطيل مظاهرة مناهضة لـ«موسكو» عند مبنى السفارة الروسية في العاصمة «يريفان»، مشيرًا إلى أنّ سبب اعتقاله يرجع إلى الإجراء الذي قام به يوم الخميس الماضي ضد رفع علم أوكرانيا في أرمينيا.

كانت لجنة تحقيق أرمينية، أوضحت، أنّ عملية الاعتقال لا علاقة له بعرقلة العمل المناهض لروسيا، وتم بتهمة تقرير كاذب عن عمل إرهابي.

رئيس قبرص: الوقت حان لتصحيح الظلم المفروض «تقسيم الجزيرة»

وفي قبرص، دعا رئيس البلاد، نيكوس أناستاسياديس، بمناسبة «عيد الفصح» إلى توحيد الجزيرة، مشيرا في خطاب تليفزيوني، إلى أنّه يعتقد أنّ الوقت قد حان لأن يسمح الحب المشترك لـ الوطن بتصحيح الظلم المفروض «تقسيم الجزيرة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف أناستاسياديس، أن المجتمعان سيستفيدان «القبرصي اليوناني وشمال قبرص التركي»، وكذلك جميع المشاركين في مشكلة قبرص إذا تم التخلي عن اللأأهداف غير القابلة للتحقيق، واضاف الرئيس القبرصي: «سنعمل بوعي وسنعمل بصدق على بناء دولة لن تتخلف عن مبادئ وقيم الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي».

وكرر الرئيس القبرصي، أنه مستعد للعمل بحزم لتحقيق السلام الدائم والازدهار الدائم للجميع.