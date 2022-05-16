عاجل: رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته رسميا لـ«ماكرون»

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، قبل قليل، أنّ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قدّم رسميا استقالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تمهيد الطريق لإصلاح وزاري

ويشار إلى أنّ الاستقالة قد تمهد الطريق لإصلاح وزاري طال انتظاره وتعيين محتمل لثاني امرأة في المنصب منذ 30 عاما، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" فإن رئيس الوزراء الفرنسي كاستكس قال إنه سيترك منصبه دون ندم، حيث يخطط الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون لإجراء تعديل وزاري لوزرائه.

كاستكس: لا أطلب أي منصب وزاري

وتابع قائلا: «يمكن أن يُنظر إلي كشخص لم يخطط أبدًا للوصول إلى هنا، وحتى أقل من شخص أستخدم أعمالي لصالح حياتي المهنية المستقبلية. لذلك أنا لا أطلب أي شىء، ولا أطلب منصب وزاري».

كما قال إنه حريص على العودة إلى جبال البيرينيه، وأضاف: «أحتاج إلى إعادة طلاء مصاريعي ودرابزين تعرض للضرب على مدار العامين الماضيين».