الأرجنتين توقف تصدير زيت وعلف فول الصويا.. وتوقعات بارتفاع الأسعار

أعلنت الأرجنتين، وقف تصدير زيت فول الصويا وعلف الصويا والمنتجات الأخرى ذات الصلة، في خطوة تأتي قبل موسم حصاد 2021/2022 الذي يبدأ في غضون أسابيع، بحسب بيان وزارة الأسواق الزراعية، وسط توقعات بأن يؤثر القرار في أسعار السلعتين، بالنظر إلى أن الأرجنتين مصدر رئيسي لهما.

تصدير زيت فول الصويا

وقالت الغرفة المحلية لمصنعي ومصدري البذور الزيتية في CIARA، والتي تمثل الصناعة، إنّ الحكومة أغلقت تسجيل الصادرات لأن الحكومة تريد رفع الرسوم الجمركية بنقطتين على الصادرات.

الغرفة المحلية

وقالت الغرفة على تويتر: «هذا يتعارض تماما مع مصلحة الأرجنتين التصديرية، بالإضافة إلى كونها خطوة غير قانونية، فإنها ستؤثر على الدخل من العملات الأجنبية والعمالة في سلسلة الصناعات الزراعية».

صادرات الأرجنتين

ويتم حاليًا فرض ضرائب على صادرات الأرجنتين من زيت الصويا بنسبة 31%، ويقدر محصول فول الصويا 2021/2022 في البلاد بما يتراوح بين 40 مليون و42 مليون طن، على الرغم من تضررها بشدة من الجفاف بداية العام، كما أن التوقف المفاجئ في الإمدادات الأرجنتينية سيوجه المستوردين نحو الولايات المتحدة والبرازيل لإمدادات بديلة.

السوق بين روسيا وأوكرانيا

وقال رئيس أبحاث السلع في «آي إن جي»، وارن باترسون، في مذكرة بحثية: «الوضع بين روسيا وأوكرانيا مائع للغاية والسوق سيكون حساسًا للتطورات على هذه الجبهة، ومن المرجح أن تؤثر الخطوة في أن الأطراف قد تكون على استعداد للتفاوض على الأسعار إلى حد ما».

جائحة فيروس كورونا

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، ستثير حالات كورونا المتزايدة في الصين مخاوف بشأن الطلب، حيث تشهد الصين أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ أكثر من عامين، وتم إغلاق مدينة شينزن، بينما تشهد مدن أخرى قيودًا أكثر صرامة».