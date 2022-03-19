ضرائب الأرجنتين تنذر برفع أسعار زيت الطعام عالمياً.. تعرف على السبب

في ثاني ضربة لسوق زيت الطعام هذا الأسبوع، قالت الحكومة الأرجنتينية في الجريدة الرسمية إن الأرجنتين رفعت معدل ضريبة الصادرات على زيت الصويا والطحين بنقطتين مئويتين إلى 33% حتى نهاية العام في محاولة لمكافحة التضخم المحلي.

الأرجنتين هي أكبر مصدر في العالم لزيت الصويا

وتعد الأرجنتين هي أكبر مصدر في العالم لزيت الصويا المعالج، وقرارها يأتي بعد قرار إندونيسيا - أكبر مصدر لزيت النخيل - زيادة رسوم الصادرات للضعف، ما ينذر برفع أسعار الطعام عالمياً، خاصة مع توقف إمدادات روسيا وأوكرانيا من زيت عباد الشمس، حيث يستحوذ البلدان على 80% من صادراته العالمية، بحسب بيانات ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس.

فرض ضرائب على منتجات فول الصويا المصنعة

و أعلنت الحكومة الأرجنتينية حربًا على التضخم الذي يتخطى 50% سنويًا، وألغى المرسوم التخفيض الضريبي الذي أعلنته الحكومة الحالية في أواخر عام 2020، ويعني أنه سيتم فرض ضرائب على منتجات فول الصويا المصنعة بنفس معدل ضريبة فول الصويا الخام.

التغييرات كانت ضرورية جزئياً بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

وقالت الحكومة، إن هذه التغييرات كانت ضرورية جزئياً بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي قلب أسواق الإمدادات الزراعية رأساً على عقب.

إجراءات عاجلة تساعد على استقرار الأسعار

وجاء في المرسوم الذي أعلن عن هذا الإجراء أن «السياق الدولي الجديد يجبرنا على اتخاذ إجراءات عاجلة تساعد على استقرار الأسعار المحلية للمنتجات الأساسية».

وقالت غرفة صناعة البذور الزيتية، في مذكرة بحثية، إنها تحلل التحديات القانونية المحتملة لزيادة الضرائب، بينما قال جوستافو إدروغراس رئيس غرفة تصدير الحبوب إن هذا الإجراء «يعاقب بوضوح التصنيع في الأرجنتين، وسيؤثر هذا بشدة على سلسلة فول الصويا بالكامل».