تفاؤل عالمي بأسعار الذرة بعد تحسن الظروف المناخية في الأرجنتين

أعلنت بورصة الحبوب الأرجنتينية، أنّ الأمطار التي هطلت على البلاد - ثاني أكبر منتج للذرة في العالم - خلال الأيام القليلة الماضية، حسّنت ظروف محصول الذرة.

وقالت بورصة الحبوب، في مذكرة بحثية، إنّ نحو 21% من محصول الذرة الأرجنتيني كان في حالة جيدة أو ممتازة اعتبارًا من 23 فبراير الجاري، ارتفاعًا من 19% خلال الأسبوع السابق.

تحسن ظروف زراعة المحصول الاستراتيجي وحدوث وفرة

ومن شأن تحسن ظروف المحصول الاستراتيجي حدوث وفرة في المعروض العالمي من الذرة، وتحسن الأسعار للسلعة التي تتحول إلى زيت طعام وعلف، إضافة إلى كونها مكون رئيسي في إنتاج الخبز.

وذكرت البورصة الأرجنتينية، أن الأمطار جددت الرطوبة في أجزاء كبيرة من الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد حيث تمر منطقة كبيرة من الذرة المزروعة مؤخرًا بمرحلة حرجة من دورة نمو المحاصيل، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة في الأرجنتين.

طقس أكثر رطوبة في الأرجنتين خلال الأسبوع المقبل

وسيسود طقس أكثر رطوبة في أرجاء الأرجنتين خلال الأسبوع المقبل، ما سيؤدي إلى تحسينات كبيرة في رطوبة التربة، ويقلل الضغط على النمو المتأخر للذرة وفول الصويا.

وحافظت البورصة، على توقعات إنتاج الذرة في الأرجنتين عند 51 مليون طن متري لعام التسويق 2021-22، وسيتم تسويق محصول الذرة 2021-22 من مارس 2022 إلى فبراير 2023، وأنتجت الأرجنتين 52.5 مليون طن متري من الذرة في MY 2020-21 ، وفقًا لبورصة الحبوب.

حصاد الذرة في أبريل

وتُزرع الذرة المبكرة عادةً من سبتمبر إلى أكتوبر ويتم حصادها من أبريل إلى مايو، بينما يُزرع محصول الذرة المتأخر من ديسمبر إلى يناير ويُحصد من يونيو إلى يوليو، وتعد الأرجنتين واحدة من أكبر ثلاث دول مصدرة للذرة في العالم.

وسبق أن أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأرجنتينية أن المزارعين في البلاد قاموا بالفعل بتسويق 15.442 مليون طن من الذرة 2021-22 اعتبارًا من 16 فبراير الجاري، مقارنة بـ 17.662 مليون طن قبل عام.