الأرصاد: انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم انكسارا لموجة ارتفاع درجات الحرارة التي كانت ذروتها بالأمس وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية في الظل، وسجلت جنوب البلاد 45 درجة.

انخفاض درجات الحرارة ما بين 7 إلى 8 درجات

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، أنّ اليوم سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة ما بين 7 درجات إلى 8 درجات على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وفي شمال الصعيد ستنخفض من 4 إلى 5 درجات، لكن ستظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد والانخفاض فيها لن يزيد عن درجة.

سنشعر بالاعتدال الكامل في الأحوال الجوية خلال فترات الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «المناطق الموجودة في شمال البلاد ستكون الأجواء فيها مائلة للحرارة على السواحل الشمالية في النهار وحار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وفي فترات الليل سنشعر بالاعتدال الكامل في الأحوال الجوية خلال فترات الليل على أغلب محافظات الجمهورية ومع فترات المساء سنلاحظ وجود نشاط الرياح يساعد بشكل أكبر على انخفاض نسب الرطوبة».