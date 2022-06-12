انقلاب جوي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: انخفاض حرارة وأمطار ورياح «خرائط»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر تطورات حالة الطقس في كل أنحاء الجمهورية، وآخر تحديثات خرائط الأقمار الصناعية عن حركة الرياح ونسب الرطوبة وأكثر الأماكن سخونة، جاء ذلك بعدما شهدت البلاد الأيام القليلة الماضية موجة شديدة الحرارة.

لأول مرة الحرارة تصل لـ40

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، «صباح الخير متابعينا الكرام؛ بعد أن شهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء كانت ذروتها أمس».

وتابعت: «حيث كسرت القاهرة الكبرى لأول مرة خلال هذا العام حاجز 40 درجة مئوية وسجلت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة 43 درجة مئوية في الظل على القاهرة الكبرى».

وواصلت: «من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة اليوم عن أمس على شمال البلاد» .

طقس اليوم

وأوضحت أن طقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية وأن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية السواحل الشمالية 29 درجة مئوية شمال الصعيد 39 درجة مئوية جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية .

رياح وأمطار

كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم-مطروح).