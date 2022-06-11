الأرصاد الجوية: لن نشهد موجة حارة بهذا الشكل حتى 20 يونيو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب التفاوت الكبير غير المعتاد بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى في الآونة الأخيرة، إذ ذكر أنه عندما يكون مصدر الكتلة الهوائية الصحراء الشرقية والغربية؛ تتفاوت درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتصبح العظمى كبيرة والصغرى أقل بكثير منها، وهذه هي طبيعة التربة الصحراوية التي تكتسب الحرارة سريعًا وتفقدها بشكل أسرع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على شاشة «ON».

تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

وأضاف «شاهين»، أنه لهذه الأسباب نجد أن الفارق بين العظمى والصغرى ما بين 10 و15 درجة مئوية، وهذا يحدث فقط في موجات فصل الربيع وليس الصيف، فيما وجه حديثه للمواطنين: «لما الأرصاد تحذركم من درجات حرارة مرتفعة بقدر الإمكان لا تتعرضوا لأشعة الشمس لفترات طويلة، ويجب شرب السوائل والمياه وحمل غطاء للرأس، خاصة مع دخول فصل الصيف، إذ من المتوقع أن تزيد معدلات الرطوبة بما يعني فقد مزيد من السوائل عبر العرق ومن ثم شرب المياه يصبح أمرًا ضروريًا ومهمًا للغاية، يجب على الجميع القيام به».

فصل الصيف لم يبدأ بعد

وأوضح مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والموجة الحارة التي ضربت البلاد وتجاوزت فيها درجات الحرارة سقف الأربعين في الظل، إلا أن فصل الصيف لم يبدأ بعد، موضحًا أنه من المعروف في مصر خاصة في فصل الربيع أنه يمتاز بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم أيامه، لكن يتخلله موجات قاسية من درجات الحرارة المرتفعة الآتية من الصحراء وبالرغم من ذلك، فإن فصل الربيع هذا العام، لن يشهد تكرارًا لهذه الموجة شديدة الحرارة، على غرار فصول الربيع السابقة.

فصل الربيع سينتهي في يوم 20 من يونيو

وأوضح أن فصل الربيع سينتهي في يوم 20 من يونيو الجاري، ولن نشهد موجات حارة على غرار تلك التي شهدناها خلال الأيام السابقة، وسوف يعود متوسط درجات الحرارة لما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام، فيما تحدث عن طقس الغد: «بدأت منذ قليل الجبهة الباردة في التسلسل والدخول للأجواء المصرية وبدأت في التأثير الملحوظ على السواحل الشمالية في السلوم ومطروح والإسكندرية، وبدأت تدخل القاهرة الكبرى ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها بشكل أكبر خلال الساعات القادمة»، متوقعًا أن تنخفض درجات الحرارة غدًا العظمى ما بين 7 و8 درجات مئوية وسف تستقر الأوضاع على مدار الأسبوع.