«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة غدا وسقوط أمطار.. والقاهرة تصل لـ35

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة يتم قياسها في الظل وفقًا لمعايير يتم تحديدها عالميًا، وبالتالي درجة الحرارة المعلنة هي واقعية وحقيقية ولكنها مقاسة في الظل، وسجلت درجة الحرارة في القاهرة اليوم 43 درجة مئوية في الظل، موضحًا أن محافظة مطروح بدأت تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة نتيجة الرياح الشمالية الغربية الآتية من جنوب أوروبا، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد».

انخفاض درجات الحرارة غدا

وأضاف «شاهين»، خلال حديثه لبرنامج «صالة التحرير»، أنه من المتوقع مع نهاية اليوم تتغير الكتلة الهوائية، والمناطق الغربية للبلاد مثل الإسكندرية والسلوم، فالمناطق الشمالية من البلاد تأثرت بكتلة آتية من جنوب أوروبا مما يتسبب في انخفاض بدرجات الحرارة في الإسكندرية ومرسى ومطروح لتصل درجة الحرارة حاليًا إلى 29 درجة مئوية في المدن الساحلية الشمالية، نتيجة الرياح الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا.

مصر تتأثر ببعض المنخفضات في فصل الربيع

وأكد «شاهين»، أن السلوم ومطروح ربما تشهدان سقوط أمطار: «ما تحكموش على الطقس من درجة الحرارة بتابلوه العربية»، كما أنه من المتوقع أن تنكسر درجات الحرارة غدًا 8 درجات مئوية عن اليوم، إذ ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة غدًا، كما أنه خلال الأسبوع الحالي سوف نستمتع بالأجواء الربيعية مرة أخرى لحين دخول فصل الصيف، ومصر ستتأثر ببعض المنخفضات في فصل الربيع، ويؤدي ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة بداية من غد الأحد.