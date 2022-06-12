التحفظ على جثمان طفل دهسته سيارة في الإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، بالتحفظ على جثمان طفل في العقد الأول من العمر، بعدما لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة قرب بداية طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ المواطنين بسقوط طفل أسفل عجلات سيارة على طريق السماكين بمدخل الإسماعيلية.

انتقال سيارة الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الطفل المصاب إل المستشفى، وقالت المصادر الطبية، إن الطفل توفى قبل وصوله إلى المستشفى رغم محاولات الأطقم الطبية في الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية له.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث أسفر عن وفاة الطفل محمود أحمد السيد، 6 سنوات، وتم التحفظ على جثمانه في مجمع الإسماعيلية الطبي.

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بانتقال رجال الشرطة إلى مكان الواقعة لفحص تفاصيلها، والتوصل إلى السيارة ومرتكبي الحادث.

وانتقل على الفور رجال المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث أسفر عن وفاة الطفل لاصطدام السيارة به.

مصرع زوجين في حادث بالإسماعيلية

وكان شخص وزوجته لقيا مصرعهما صباح أمس السبت، جراء انقلاب سيارة ملاكي بهما في ترعة الإسماعيلية السويس بالقرب من كوبري دندش.

وقال شهود عيان، إن السيارة تعرضت لاختلال في عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في سقوطه في الترعة وإصابته بتوقف التنفس وعضلة القلب ووفاته في الحال، فيما توفيت زوجته فور وصولها إلى المستشفى.