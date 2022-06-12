الأهلي يفقد 15 لاعبا في مواجهة المصري بكأس مصر

يعاني فريق الأهلي من العديد من الغيابات، حيث يواجه نظيره المصري بالسلوم، في المباراة المقرر إقامتها الليلة في التاسعة مساء، على ملعب «الأهلي وي السلام»، ضمن منافسات دور 32 لبطولة كأس مصر نسخة 2021-2022.

ويفقد الفريق الأحمر جهود 15 لاعبا، بين ارتباطات دولية أو إصابات، حيث يغيب كلٍ من:

15 لاعبا يغيبون عن الأهلي

1- محمد الشناوي «منتخب مصر».

2- ياسر إبراهيم «منتخب مصر».

3- أيمن أشرف «منتخب مصر».

4- عمرو السولية «منتخب مصر».

5- محمد مجدي أفشة «منتخب مصر».

6- علي معلول «منتخب تونس».

7- أليو ديانج «منتخب مالي».

8- بيرسي تاو «منتخب جنوب أفريقيا».

9- حمدي فتحي «إصابة».

10- لويس ميكيسوني «إصابة».

11- أكرم توفيق «إصابة».

12- عمار حمدي «إصابة».

13- علي لطفي «إصابة».

14- وليد سليمان «إصابة».

15- محمد عبد المنعم «إصابة»

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