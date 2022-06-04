بركات ينتقد لاعبي الأهلي: كان لازم يحتفظوا بالميدالية الفضية

عبّر الإعلامي محمد بركات عن عدم رضاه عن تصريحات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فيما يتعلق بإلقاء بعض لاعبي الأهلي لميدالياتهم الفضية على الأرض، عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام ناد الوداد المغربي.

وكان موسيماني قد برر تصرف لاعبي النادي الأهلي، وذلك خلال حوار أجراه مع إذاعة «مترو إف إم» في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أنَّ ذلك كان بسبب قرار إقامة النهائي في المغرب، وأنه منح أيضاً الميدالية الخاصة به لأحد حاملي الكرات.

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