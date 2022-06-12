الأهلي يكشف حقيقة إقالة موسيماني: مفيش خلافات.. ومعندناش مشاكل في الفريق

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن حقيقة إقالة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وخروجه من القلعة الحمراء، إذ ذكر أنه طلب إجازة بعد فترة العمل الطويلة خلال البطولات المتتابعة دون فترات راحة، ويعود الليلة بعد الإجازة لقيادة الفريق خلال بطولة كأس مصر، موضحًا أنه لا توجد خلافات مع المدرب، ولو وجد خلاف سيعلن مباشرة، إذ أن مجلس إدارة النادي لا يرى أي مشاكل في أداء الفريق الأول، متابعا: «مفيش قرار خرج من النادي الأهلي عن رحيل موسيماني، وده معناه إنه موجود في النادي الأهلي».

إجازة موسيماني كانت بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي ولجنة التخطيط

وأضاف «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن المؤتمر الصحفي للكابتن محمود الخطيب بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا كان سيعقد حتى لو فاز الأهلي على الوداد المغربي.

3 أخطاء من اتحاد الكرة في حق النادي الأهلي

وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، أن المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد اليوم كان هدفه إيصال رسالة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة لرصد عدد من الحقائق المهمة حول الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها الاتحاد المصري لكرة القدم، فاتحاد الكرة ارتكب ثلاثة أخطاء بداية من إخفاء خطاب مباراة الأهلي والوداد المغربي وهي أول الأخطاء، وثاني الأخطاء عدم التقدم لملف الترشح مدعيا تقدمه، وثالث الأمور تخص هاني أبو ريدة ممثل مصر وعضو المكتب التنفيذي الذي يشارك في التصويت.