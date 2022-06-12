مجلس أمناء مصر للمعلوماتية يعتمد المصروفات الدراسية والمنح لعام 2022-2023

وافق مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور، على مصاريف العام الدراسي 2022- 2023 والمنح المقدمة للطلاب الجدد للعام الأكاديمي القادم 22-23، إذ بلغت نسبة 40٪ لجميع الطلاب الجدد في كليتي الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، و45٪ في كليتي تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، بالإضافة إلى منح متدرجة معتمدة على التفوق الدراسي للطالب في شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها تصل إلى نسبة 60% للطلاب الذين يلتحقون بكليتي الهندسة أو علوم الحاسب والمعلومات، و65% لمن يلتحق بكلية تكنولوجيا الأعمال أو كلية فنون رقمية وتصميم.

المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة

كما أعلن مجلس الأمناء المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 22- 23، وذلك امتدادًا لمبادرة رئيس الجمهورية لهذا العام وبدعم من البنوك وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شاملة الانتقالات وكذلك الإقامة والمعيشة للطلاب من خارج القاهرة والجيزة.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أنَّ مجلس الأمناء اعتمد أيضًا منحًا إضافية للطلاب متحدي الإعاقة في حالة ما إذا كانت الإعاقة لا تعوق تحصيل الطالب العلمي بالكلية المنشودة، كما وافق مجلس الأمناء على منح إضافية للمتفوقين رياضيا ممن حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى في البطولات على المستوى الدولي أو الإقليمي أو على مستوى الجمهورية.

دعم الطلاب المتفوقين للدراسات التخصصية

وحول خطة المنح الفريدة التي تقدمها الجامعة، أشار الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة، إلى أنَّها جاءت ضمن أهداف الجامعة الرامية لدعم الطلاب المتفوقين للدراسات التخصصية بالجامعة وإعداد الشباب وتأهليهم لحمل شعلة المستقبل في المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن ثم المساهمة في سد حاجة السوق المحلي المتزايد خاصة والإقليمي والعالمي عامة من المتخصصين، تماشياً مع اتجاهات الدولة وبرامجها التنفيذية في مجالات عدة نذكر على سبيل المثال: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجالات تقنية المعلومات والصناعات الذكية، والثورة الصناعية الرابعة في مجال التصنيع، والتكنولوجيا المالية في مجال التجارة وإدارة الأعمال، والنمذجة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي والتصميم الفني للمنتجات في مجال الفنون الرقمية والتصميم.

وأضاف الشرقاوي: «هذا يتحقق من خلال البرامج الأكاديمية التي تقدمها كليات الجامعة الأربعة: كلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم».

وفي السياق ذاته، ذكرت إدارة شؤون الطلاب أنَّ مصاريف جامعة مصر للمعلوماتية للعام الجامعي 2022- 2023 معلنة على الموقع الرسمي للجامعة www.eui.edu.eg للطلاب المصريين وغير المصريين ويمكن للطلاب الجدد التقدم من خلال الموقع الإلكتروني.

جدير بالذكر أنَّ جامعة مصر للمعلوماتية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بغرض تقديم تعليم وبحث علمي متميز في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، ومقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تضم جامعة مصر للمعلوماتية ومراكز للبحوث والابتكار التكنولوجي، والتدريب المتخصص في التكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة إلى أنَّها ستضم مقار للشركات العالمية والمحلية والشركات الناشئة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.