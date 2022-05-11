«رواد النيل» تشارك «فيفا تكنولوجي» العالمية لدعم الشركات المصرية الناشئة

أعلنت مبادرة رواد النيل - إحدى مبادرات البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك - عن شراكة إستراتيجية مع المسابقة العالمية فيفا تكنولوجي «Vivatech» بهدف دعم الشركات الناشئة المصرية عالميًا في مجالات التكنولوجيا الحديثة ومساعدتها على عرض حلولها ومنتجاتها في الأسواق الدولية.

وستعمل مبادرة رواد النيل بموجب الشراكة كسفیر لتحدي إفریقیا للتكنولوجیا Africa Tech Challenge الذي یُقام ضمن فعالیات «فيفا تيك» في باريس منتصف الشهر المقبل، وستقوم مبادرة رواد النيل بمساعدة الشركات الناشئة المصرية، التي تعمل في مجالات تكنولوجيا الصحة والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المناخ، على المشاركة في المسابقة العالمية والاستفادة من الفرص التي توفرها لترويج منتجاتها والتشبيك والالتقاء بالمستثمرين الدوليين.

نستهدف مساعدة الشركات المصرية الناشئة

وقالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن هذه الشراكة تأتي في إطار السعي الدائم والمستمر من مبادرة رواد النيل، لمساعدة الشركات المصرية الناشئة على التوسع في الأسواق الخارجية وتصدير منتجاتها وحلولها التكنولوجيا والمشاركة في الفعاليات الدولية والتي تكون بمثابة فرصة قوية لعرض منتجاتها وتسويقها أيضًا.

وأضافت أن الشراكة ستتيح للشركات الناشئة المصرية في مجالات تكنولوجيا الصحة والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المناخ، سواء التي تحتضها مبادرة رواد النيل أو الشركات المصرية الأخرى، فرصة المشاركة في المسابقات التي تنظمها «Vivatech» والتعرّف على أحدث التطورات والتكنولوجيات من خلال الالتقاء بالشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجالات من مختلف دول العالم.

من جانبه قال الدكتور محمد عباس، مدير برامج حضانات الأعمال بالمبادرة، إن «فيفا تكنولوجي» يُعد الحدث الأضخم في أوروبا للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجیا الحدیثة، حيث يشهد تواجد العديد من الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المناخ، تكنولوجيا الصحة والتكنولوجيا المالیة من مختلف قارات العالم، وستشارك لأول مرة في هذا الحدث العالمي شركات مصرية ناشئة محتضنة من قبل مبادرة رواد النیل.

وأوضح عباس أن مسابقة «فيفا تكنولوجي» ستتيح للشركات الناشئة المصرية المشارِكة فرصة عرض منتجاتها والترويج لها أمام أكبر جمع في مجالات التكنولوجيا الحديثة في قطاعات الصحة والمناخ والتكنولوجيا المالية، وسيكون بمثابة فرصة للتواصل مع مستثمرين دوليين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم وحلولهم التكنولوجية، كما ستحصل الشركات الفائزة في كل مجال على دعم نقدي مقدم من مؤسسة التمويل الدولية.

وستقام النسخة السادسة من المسابقة خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2022 في العاصمة الفرنسية باريس، وتم إطلاق المسابقة، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، وتعد «أفريكا تكنولوجي» أحد إصدارات «فيفا تكنولوجي»، وهي مبادرة إفريقية تم تطويرها لتكريم ودعم الشركات الناشئة المؤثرة في قطاعات تكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا المالية.

ويشار إلى أن مبادرة رواد النيل هي مبادرة وطنية بدأت في عام 2019 بدعم من البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي المصري إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي والخاص.

وتقوم مبادرة رواد النيل بدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.