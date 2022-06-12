السعودية تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم لمنع تسرب النفط من خزان «صافر»

دعت المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب النفط من خزان صافر، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

حماية خزان صافر

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن أنّ واشنطن تعمل على توفير 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة تهديد خزان صافر النفطي، قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

توفير ملايين الدولارات لخزان صافر

وأفاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، بأنّ وزارة الخارجية الأمريكية، تعمل مع الكونجرس لتوفير 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة، لمواجهة التهديد الطارئ الذي تمثله ناقلة النفط «صافر» في اليمن على النظام البيئي في البحر الأحمر.