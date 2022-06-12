السيطرة على حريق محدود في مصنع لحلج الأقطان بالمنطقة الصناعية بطهطا

نشب حريق محدود في كمية من الأقطان مخزنة داخل مصنع لحلج الأقطان بالمنطقة الصناعية غرب مدينة طهطا، بمحافظة سوهاج.

وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، وإخماد النيران دون حدوث إصابات.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بكمية من الأقطان مخزنة للتصنيع داخل مصنع لحلج الأقطان بالمنطقة الصناعية غرب طهطا.

حريق محدود بمصنع لحلج الأقطان

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، نشوب حريق محدود بمصنع لحلج الأقطان بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، برئاسة الرائد عمر عبدالراضي رئيس الحماية المدنية لقطاع الشمال.

السيطرة على الحريق وإخماد النيران

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، ولم ينتج عن حريق طهطا سوى تلفيات في كمية من أجولة القطن المستخدمة في التصنيع، ولم تصل النيران إلى ماكينات وآلات التصنيع، وجرى حصر التلفيات وعمل القيمة التقديرية للخسائر وتحديد السبب وراء نشوب واندلاع الحريق.

وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.