زحام بشواطئ مرسي مطروح.. الأهالي والمصطافون هربوا من حرارة الجو للاستمتاع بالبحر

في الوقت الذى تشهد فيه مختلف المدن والمحافظات المصرية موجة طقس سيئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، واجه الأهالي والمصطافون في مطروح الجو الحار بالتوجه إلى الشواطئ، والتى شهدت إقبالًا وزحامًا شديدًا منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، للاستمتاع بنسيم البحر والهواء اللطيف على البلاجات والاستحمام لتطيف درجة حرارة الجسم.

شواطئ مطروح تستقبل المواطنين

واستقبلت، اليوم، شواطئ مطروح أعدادًا كبيرة من المواطنين من أهالى مرسي مطروح والمصطافين، والتى امتلأت بالمواطنين ومنها شاطئ مينا حشيش وشاطئ الرميلة وشاطئ علم الروم وشاطئ الفيروز وشاطئ روميل وشاطئ باب البحر، وشاطئ الباسنت وشاطئ مطروح العام وشاطئ الليدو وشاطئ العوام، وشاطئ البوسيت، وشاطئ كليوباترا وشاطئ الغرام، وشاطئ المروة والشواطئ الجديدة بطول 9 كيلومترات الممتدة على كورنيش الابيض الجديد وشاطئ الأبيض العام، وشاطئ زمردة الأبيض وشاطئ بلوبيتش، وشاطئ ام الرخم، وشاطئ عجيبة، وشاطئ ابولهو.

خدمات على شواطئ مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على وجود خدمات على جميع شواطئ البحر والتعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ لمنع الغرق، ووجود دورات مياه وكافتيريات، وادشاش مياه حلوة، وغرف خلع ملابس، وشماسى وكراسي بأسعار مخفضة تحت إشراف مجلس مدينة مرسي مطروح.

واضاف المحافظ لـ «الوطن» أن مطروح تستقبل أعدادًا غفيرة من المصطافين على مدار موسم الصيف ما بين 6 مليون وحتى 7 ملايين مصطاف وزائر، للاستمتاع بالجو الجميل في مطروح، بالإضافة إلي الأجانب من مختلف أنحاء العالم، خاصة إيطاليا وبولندا.