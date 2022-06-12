«التعليم»: 650 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية العامة خلال أيام

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ نحو 650 ألف طالب وطالبة، سيبدأون امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 20 يونيو الحالي، بالمواد غير المضافة للمجموع، مشيرة إلى أنّ الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة بالمدارس، وليس المنازل، وجميع اللجان الامتحانية معقّمة تمامًا ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه سيتمّ تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية، لضبط الطلاب الغشاشين، لافتا إلى أنّ جميع محاضر الغش سيتمّ تحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغشاشين، كما جرى تجهيز غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر عليها.

عقد امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع 26 يونيو

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد المضافة للمجموع، يوم 26 يونيو الحالي، مؤكدا أنّ الامتحانات ستنتهي يوم 21 يوليو المقبل، وجميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل الامتحانات بنحو 48 ساعة للوقاية من كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الإجراءات الاحترازية، لمواجهة كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة، كما يلي:

1- التشديد على كل طالب بإحضار أدوات الامتحان الخاصة به.

2- تأجيل امتحانات الثانوية العامة لأي طالب مصاب بكورونا، شرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابته وقت عقد الامتحانات.

3- توفير الأدوية اللازمة بغرف العزل بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

4- منع تداول الأدوات والمستلزمات المدرسية بين الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة.

5- تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبًا، لتحقيق التباعد بينهم والحد من انتشار كورونا.

6- إلزام الطلاب والقائمين على امتحانات الثانوية العامة 2022 بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان.

7- حظر وجود الباعة الجائلين بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، لمنع الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا.

8- تخصيص غرفتي عزل بكل لجنة امتحانية، لتقديم الدعم الطبي لأي طالب أو مراقب أو ملاحظ يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

9- قياس درجة حرارة الطلاب والمراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان قبل دخولهم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

10- تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة وتطهيرها بشكل دوري طوال أيام الامتحانات.