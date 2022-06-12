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«التعليم» تنتهي من تسليم أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي لجميع الطلاب

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

كتب:

توفيق شعبان
08:40 ص | الأحد 12 يونيو 2022
قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات - صورة أرشيفية

قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات - صورة أرشيفية

أعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من توزيع أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي على جميع الطلاب، استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، على أن تعقد يوم 26 من الشهر نفسه للمواد المضافة للمجموع، موضحًا أنَّه تمّ الانتهاء من تحديد مقرات اللجان الامتحانية، إذ سيتمّ تعقيمها بشكل كامل ضد كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي مدون عليها محظورات الغش

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي مدون عليها جميع محظورات الغش في امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أنَّ الوزارة لن ولم تسمح بالغش داخل اللجان الامتحانية، وتمّ التنبيه على جميع المشاركين في الامتحانات من مراقبين وملاحظين ومشرفين ورؤساء لجان، بتشديد الرقابة داخل اللجان، ومنع حدوث أي حالات غش لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جموع الطلاب.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وأوضح المصدر، أنَّه سيتمّ تنفيذ إجراءات مشددة ضد فيروس جائحة كورونا داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مشددًا على ضرورة ألتزام جموع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل اللجان الامتحانية، مؤكّدًا أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو.

الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

ونوه المصدر، إلى أنَّ المركز القومي للامتحانات، قارب على الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، لجميع المواد الامتحانية، للشعبتين العلمية والأدبية، مؤكّدًا أنَّ الامتحانات ستكون جميعها اختيار من متعدد، ولن تحتوى على أي أسئلة مقالية، موضحًا أنَّ الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة تمامًا في المدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا.

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