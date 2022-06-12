الشرقية تستعد لامتحانات الثانوية العامة: سلامة وصلات الإنترنت بالمدارس

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2022، بخصوص الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، والمُقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق 20 يوينو الجاري، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يوليو المقبل.

جاهزية المدارس وسلامة وكفاءة وصلات الإنترنت

وشدد محافظ الشرقية على مدير مديريه التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وكل الجهات المعنية بنطاق المحافظة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير أعمال الامتحانات، من خلال التأكيد على جاهزية المدارس، وسلامة وكفاءة وصلات الإنترنت للمدارس التي تجرى بها أعمال الامتحانات، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس التعليمية (مياه شرب – كهرباء – وصلات الصرف الصحي).

تعيين الحراسة اللازمة لتأمين سير الامتحانات

كما شدد على تعيين الحراسة اللازمة من أفراد الشرطة لتأمين سير الامتحانات بالمحافظة، ومتابعة استقرار الحالة الأمنية، ومواجهة كل ما يؤثر على الأمن أثناء عقد الامتحانات، والتعامل مع كل ما يشتبه فيه حال تواجده بدون صفة رسمية وغير مكلف بالاشتراك في أعمال الامتحانات، والتنسيق مع القوات المسلحة لدعم أفراد الشرطة في حالة حدوث أي طارئ من شأنه التأثير على أعمال الإمتحانات.

ووجه المحافظ بتوفير كل أوجه الدعم لأفراد الحراسات المسؤولة عن عملية تأمين لجان الامتحانات بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وتوفير سيارة حماية مدنية وسيارة إسعاف بجوار المدارس التي تجرى بها الإمتحانات تحسباً لأي أحداث طارئة، وإزالة الإشغالات والأكشاك والمقاهي المجاورة للمدارس وقطع المرافق عنها نهائياً بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ومنع الباعة الجائلين، إضافة إلى القيام بأعمال النظافة العامة بصورة يومية أمام المدارس لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق أثناء سير أعمال الامتحانات.