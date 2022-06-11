أهالي الشرقية يستعدون لتشييع طبيبين توفيا في حادث.. «كانوا راجعين من المصيف»

يستعد أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية لتشييع جثماني طبيبين بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، واللذان لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث تصادم في طريق الجلالة أثناء عودتهما من المصيف، وذلك بعد ساعتين من نشر صورتهما.

وفاة طبيبين أثناء عودتهما من المصيف

وتوفى، صباح اليوم، الدكتور محمد دغدة والدكتور محمد محمود نعيم، طبيبي جراحة العظام في مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ إثر وقوع حادث تصادم على طريق الجلالة بالعين السخنة.

«صحة الشرقية» تنعي الطبيبين في حادث تصادم

وأصدرت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية بيانا، نعت خلاله الطبيبين الراحلين، وقالت فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بخالص العزاء في وفاة المغفور لهما بإذن الله تعالي الزملاء الدكتور محمد دغدة، والدكتور محمد نعيم، أطباء العظام بمستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق، والذي وافتهما المنية صباح اليوم السبت إثر حادث أليم».

واختتم البيان «نسأل المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وسيطرت حالة من الحزن على الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا خبر وفاة الطبيبين، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للفقيدين بالرحمة والمغفرة والدعاء لأهلهم بالصبر والسلوان.