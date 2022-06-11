القبض على مستريح جديد في الشرقية.. استولى على 14 مليونا و500 ألف جنيه

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على مستريح جديد في الشرقية، بتهمة الاستيلاء على 14 مليونًا و500 ألف جنيه من المواطنين؛ بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال منتجات الأمن الصناعي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

ضبط مستريح جديد في الشرقية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية» بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال منتجات الأمن الصناعى وفلاتر المياه مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت «14,5 مليون جنيه» وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها وهروبه.

حيلة مستريح الشرقية

وعقب تقنين الإجراءات، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان اختباء المتهم المذكور بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول أسوان وتم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم وبمواجهته اعتراف بتفاصيل الواقعة، مدعيًا أنه تعثر في سداد المبالغ التي كان يستثمرها بسبب خسائر كبيرة تكبدها في قطاع منتجات الأمن الصناعي.